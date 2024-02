La Belgique tient tête aux Etats-Unis devant 13.700 spectateurs, mais s'incline sur le fil

L'ambiance montait encore d'un cran à la reprise avec toujours des Belges survoltées à l'image de Julie Vanloo (19 pts), Maxuella Lisowa (17) et Bethy Mununga, malgré ses 4 fautes. Emma Meesseman (6 pts, 8 rbds, 7 assists), cadenassée par la défense américaine, canalisera l'attention pour libérer ses coéquipières. L'écart montera à +13 (39-52).

A 57-66 (30e), l'exploit était à portée. Alyssa Thomas (14 pts) et Natasha Collier (23) ont renversé la donne (68-68, 33e). Antonia Delaere (13) ne lâchait rien (72-75), Vanloo et Lisowa non plus (77-79, 38e). Un litigieuse dernière balle offrait cependant la victoire aux Etats-Unis (81-79).

Venues avec l'une de leur meilleure équipe (sept championnes olympiques), les Américaines sont déjà qualifiées pour les JO 2024, mais préparent leur objectif d'une 8e médaille d'or consécutive.