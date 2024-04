La Belgique vise le titre européen chez les dames avec Nele et Tinne Gilis

La Belgique aura pour objectif de décrocher le titre européen chez les dames lors des championnats d'Europe de squash par équipes, prévus du 1er au 5 mai à Zürich en Suisse. Nele et Tinne Gilis seront les fers de lance de la sélection belge.

En plus des sœurs Gilis, Marie Van Riet et Chloé Crabbe viendront compléter la sélection belge qui affrontera la Suisse, le pays de Galles et l'Écosse lors de la phase de poules. En 2023, la Belgique avait été battue en finale par l'Angleterre.

"C'est toujours un rêve de devenir championnes d'Europe par équipes. Nous étions très proches l'année dernière. Que ce soit pour cette année ou pour le futur, nous croyons en nos capacités et sommes déterminées à réaliser notre rêve", a déclaré Nele Gilis, N.4 mondiale, citée dans un communiqué de la fédération néerlandophone de squash.