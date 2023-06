La Belgique vise une nouvelle place sur le podium à l'Euro du 15 au 25 juin

Rachid Méziane, sélectionneur français des Belgian Cats depuis février, considère "légitime" de placer son équipe parmi les favorites de l'Euro du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie. "Cette équipe a déjà conquis deux médailles de bronze et possède une expérience en Coupe du monde ainsi qu'aux JO, il n'y a rien de prétentieux de dire que l'on vient pour ça."

Et "ça", c'est une place sur le podium, au-delà d'un classement dans le top 6 synonyme de billet pour les tournois pré-olympiques en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans le groupe B à Tel Aviv, la Belgique jouera contre Israël jeudi, la République tchèque vendredi et l'Italie dimanche avec l'ambition de finir en tête pour voyager directement vers les quarts, prévus à Ljubljana. Les deuxième et troisième du groupe joueront un barrage contre le 3e et le 2e du groupe A (Espagne, Lettonie, Monténégro, Grèce).