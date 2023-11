La bouteille à encre pour le top 4 derrière le Léopold, toujours invaincu à mi-championnat

Les Gantois, jamais mis en difficulté face au White Star (3-0), emmènent avec eux une meute de candidats au top 4, synonyme en fin de saison d'accès aux play-offs pour le titre. Derrière l'équipe de Pascal Kina (19 points), suit à une unité le Braxgata (18), sorti vainqueur (1-0) de son derby anversois face à l'Herakles. Trois équipes avec 17 unités restent également bien dans le coup. Le Waterloo Ducks d'abord, qui n'a arraché la victoire qu'à 4 minutes du terme devant l'Orée grâce à Jeremy Wilbers. L'Herakles ensuite, qui régresse de la 2e à la 5e place, et le Racing qui a partagé 1-1 au Dragons. Les Rats menaient 0-1 à la mi-temps après un but d'ouverture d'Achille De Chaffoy (18e), mais se sont faits rejoindre en début de 2e période sur un pc transformé par Felix Denayer (46e). Les Anversois, avec 14 points comme le Daring et l'Orée, progressent toutefois d'un rang (8e) et ne sont toujours qu'à 3 unités de la 4e place.

En bas de classement, Uccle Sport a engrangé une importante 3e victoire (pour 4 défaites et 4 nuls) en allant s'imposer 1-4 chez la lanterne rouge du Victory. Avec 13 points, les joueurs de Sofie Gierts ont désormais fait le trou avec le White Star (5 points) et le Victory (2 points), qui lutteront tous deux pour éviter la relégation directe.