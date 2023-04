La Canadienne Summer McIntosh bat le record du monde du 400m quatre nages

La double-championne du monde en titre sur la distance et sur le 200 m papillon a nagé la distance en 4:25.87, lors des sélections canadiennes comptant pour les prochains Mondiaux de Fukuoka (14-30 juillet).

De quoi déchainer le public venu voir le phénomène. "C'est la première fois que j'ai vraiment entendu la foule pendant ma course. Et c'est incroyable d'avoir toute ma famille et mes amis dans les gradins pour m'encourager. Ça m'a vraiment aidé dans les 100 derniers mètres", a-t-elle réagi.