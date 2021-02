Fin du mystère: on connaît la cause du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant

L'accident d'hélicoptère qui a causé la mort de Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes a probablement été causé par la "désorientation spatiale" du pilote, ont déclaré mardi les responsables du National Transportation Safety Board (Conseil national de la sécurité des transports).

Kobe Bryant, sa fille Gigi et sept autres personnes ont été tuées lorsque l'hélicoptère sur lequel ils se trouvaient s'est écrasé sur une colline du sud de la Californie en janvier 2020. Ils volaient tous du comté d'Orange vers un tournoi de basket-ball pour jeunes dans le comté de Ventura lorsque l'hélicoptère a rencontré un épais brouillard près de Calabasas.

Le pilote, identifié comme Ara Zobayan qui avait 10 ans d'expérience de vol dans la région, a grimpé brusquement avant de s'incliner brusquement et de plonger dans la colline. Le NTSB a déclaré au départ qu'il n'y avait aucun signe de défaillance mécanique et que cela semblait être un accident.

Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, a blâmé le pilote. Elle et les familles des autres victimes ont également blâmé les entreprises qui possédaient et exploitaient l'hélicoptère. Le frère du pilote n'a pas blâmé la légende de la NBA mais a déclaré qu'il connaissait les risques de voler.

Island Express Helicopters a nié toute responsabilité dans l'accident et a déclaré que c'était "un acte de Dieu" qu'il ne pouvait pas contrôler.

Ceux qui sont morts avec Bryant et sa fille comprennent: l'entraîneur de baseball de l'Orange Coast College, John Altobelli, sa femme, Keri, et leur fille Alyssa; Christina Mauser, qui a aidé Bryant à entraîner l'équipe de basket-ball de sa fille; et Sarah Chester et sa fille Payton. Alyssa et Payton étaient les coéquipières de Gianna.