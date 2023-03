La championne de Belgique Detilleux démarre sa saison avec trois victoires de suite en VTT

Dutilleux, qui roule cette saison pour l'équipe française Rockrider, n'aurait pu rêver d'un meilleur début de saison. Dimanche dernier, elle avait remporté une course UCI de première catégorie à Salamina. Elle y a ajouté une deuxième mercredi, ainsi qu'une course hors-catégorie samedi.

À trois reprises, ses principales concurrentes étaient ses coéquipières chez Rockrider ainsi que des coureuses néerlandaises, mais Detilleux s'est montrée plus rapide à chaque fois. "Quel début de saison", s'est-elle réjouie après coup. "Trois victoires en trois courses. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai beaucoup travaillé pour pendant l'hiver. Cela me donne la confiance supplémentaire pour continuer à bâtir ma forme en vue des premières manches de coupe du monde."

À 23 ans, Detilleux participe à sa deuxième saison dans la catégorie élite en mountainbike. Malgré son jeune âge, la Namuroise est déjà deux fois championne de Belgique en crosscountry, la branche olympique du VTT.