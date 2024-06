La Chine enverra onze nageurs cités dans l'affaire de dopage dénoncée par le Times et ARD

Onze nageurs chinois contrôlés positifs à une substance interdite en 2021 et blanchis se rendront cet été aux Jeux Olympiques de Paris. Ceux-ci baignaient dans l'affaire de dopage dénoncée par le quotidien américain New York Times et la chaîne allemande ARD. L'Association chinoise de natation a dévoilé mardi sa liste pour les prochains JO.

Les deux médias avaient révélé au mois d'avril que 23 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimétazidine, mais qu'ils n'avaient pas été sanctionnés par l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette dernière avait conclu à l'époque qu'ils n'étaient pas dopés mais avaient été victimes d'une contamination alimentaire et que les taux très bas de cette substance retrouvés dans les échantillons d'urine semblaient incompatibles avec une prise intentionnelle.

Dans la foulée des révélations du New York Times et de l'ARD, l'agence antidopage américaine (USADA) a évoqué un "maquillage au plus haut niveau de l'AMA", qui aurait "mis ces cas positifs sous le tapis". L'instance internationale, fortement secouée depuis le début de l'affaire, a répliqué en accusant l'USADA, très virulente dans ce dossier, de "mensonges" et de tenir des propos "motivés politiquement" pour "affaiblir le travail de l'AMA".