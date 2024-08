La Chine reclassée à la 13e place, Lefèbvre et Heuninck restent 16es en 49er

Jan Heuninck et Yannick Lefebvre restent finalement 16es du classement final de la classe 49er en voile, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une décision du jury mercredi soir déclassant le bateau chinois au 16e rang, avait permis aux deux régatiers belges de gagner un rang et se positionner 15e durant quelques heures.

L'embarcation des deux régatiers chinois Zaiding Wen et Tian Liu avait été déclarée trop légère lors d'une inspection technique. Un poids leur avait été imposé afin de corriger ce manquement, mais la Chine a déclaré l'avoir perdu avant d'entamer la 4e et dernière journée des qualifications du skiff masculin.

L'appel introduit par la Chine a toutefois été partiellement entendu. Le skiff chinois a été sanctionné de 3 pénalités et n'a donc plus été complètement déclassé. Il est relégué ainsi à la 13e place, avec 119 points. Heuninck et Lefebvre, avec 127 unités, reste 16es.

Le nouveau poids de remplacement a ensuite été collé à un mauvais endroit du bateau, en infraction au règlement de la fédération internationale. Les skippers chinois avaient navigué les trois dernières manches en finissant respectivement aux 5e, 11e et 4e places, avec à la clé une 10e position finale (94 points) et une qualification pour la course aux médailles de jeudi.

Après leur appel, les Chinois ont donc été pénalisés lors des trois régates du jour et reclassés à la 13e place, laissant leur place dans la course aux médailles à l'équipage néerlandais composé des anciens champions du monde Bart Lambriex et Floris van de Werken, classés mercredi à la 11e place.

La tête du classement avant la dernière régate est occupée par les Espagnols Diego Botin et Paul Trittel (68 points), devant les Irlandais Robert Dickson et Sean Waddilove (73 points) et les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie (76 points).