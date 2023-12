La CJUE juge que l'Union internationale de patinage n'a pas le monopole des compétitions

Avec ce verdict, les anciens patineurs Mark Tuitert et Niels Kertsholt ont obtenu gain de cause. Tuitert, champion olympique sur 1.500 mètres en 2010, et Kertsholt, spécialiste du shorttrack, actuellement entraineur national aux Pays-Bas, voulaient participer en 2014 au Icederby, compétition organisée à Dubaï avec beaucoup d'argent à la clé.

L'ISU avait menacé les patineurs de suspension à vie s'ils participaient à cette compétition dite "illégale". En conséquence, Icederby n'avait pas eu lieu. Comme dans l'affaire de la Super Ligue de jeudi, la Cour a jugé que le sport est également soumis aux règles du marché libre et que l'ISU n'a pas le monopole de l'organisation des compétitions. La Cour a également jugé en appel que la règle de l'ISU selon laquelle les plaignants ne peuvent s'adresser qu'au Tribunal arbitral du sport, le TAS, est illégale.