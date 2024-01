La Corée du Sud en tête du groupe A des Belges après son succès 3-0 sur l'Ukraine

La Corée du Sud (FIH-12) a battu l'Ukraine (FIH-28) 3-0, samedi, lors de la première journée du tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris, à Valence en Espagne. Les Asiatiques prennent ainsi la tête du groupe A, celui de la Belgique (FIH-4) qui a partagé 0-0 avec l'Irlande (FIH-13), plus tôt dans la soirée.

Les Coréennes menaient 1-0 à la mi-temps sur un but de la capitaine Eunbi Cheon (27e). Cette dernière a doublé l'avance en seconde période (36e), avant que Seungae Park ne fixe le score dans le 4e et dernier quart-temps (48e). Avec 3 unités, la Corée mène le groupe A, devant la Belgique et l'Irlande (1 point). L'Ukraine ferme la marche (0 point).

Les Red Panthers de Raoul Ehren tenteront lundi (14h15) de prendre la mesure de la Corée afin de se mettre en position favorable avant leur dernier match de mardi (17h00) face à l'Ukraine.