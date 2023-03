La Croatie et les Pays-Bas partagent, la Belgique éliminée

La Croatie et les Pays-Bas ont partagé 25-25 dimanche lors de quatrième journée du groupe 5 de qualification à l'Euro de handball. Battue par la Grèce 26-24 plus tôt dans la journée, la Belgique est désormais assurée de l'élimination.

Les Red Wolves ont perdu leurs quatre rencontres disputées dans ces qualifications. Ils avaient été battus 25-24 par les Pays-Bas puis s'étaient inclinés 27-30 face à la Croatie et 24-26 face à la Grèce.

Bloquée à 0 point, la Belgique est dernière du groupe. La Grèce est en tête avec 6 points, devant les Pays-Bas et la Croatie (5 points). Les Belges joueront encore deux rencontres, le 26 avril contre les Pays-Bas et le 30 avril en Croatie.

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour l'Euro qui réunira 24 équipes et se jouera du 10 au 28 janvier 2024 en Allemagne. Le pays organisateur, l'Espagne, la Suède et le Danemark sont déjà qualifiés.

Les Red Wolves ont terminé à la 21e place du récent Mondial en Pologne et en Suède à l'issue du premier grand tournoi de leur histoire.