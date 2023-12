"La déception est naturelle, mais nous sommes surtout fières" réagit Perrine De Clerck

"Nous y avons cru tout le match durant, même si la 1ère mi-temps fut difficile. Notre défense a prouvé sa valeur en coupant bien tous les espaces aux Argentines. Nous étions 'sharp' (tranchante) sur chaque balle. Aux shoot-outs nous sommes tombés sur une très bonne gardienne. C'est une expérience unique pour notre noyau qui est très jeune, avec plusieurs filles nées en 2006, alors que les adversaires nous paraissaient beaucoup plus mûres et au physique plus mature. Il nous reste à aller chercher le bronze dimanche contre l'Angleterre, ce qui nous paraît tout à fait réalisable", selon De Clerck.