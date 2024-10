La défaite d'Aalsmeer à Volendam profite à trois clubs belges pour recoller au classement

Défaite surprise par contre pour Hubo qui a été battu 35-31 à Houten alors que dans le même temps Hurry Up a emporté la mise face à Bevo 36-28 dans l'unique derby batave de la soirée.

Malgré sa défaite, Aalsmeer reste toujours seul en tête du général avec dix unités devant Volendam qui en compte 9. Visé, Pelt et Bocholt partagent le troisième strapontin avec 8 points devant un second trio composé de Hurry Up, Eupen et Hubo avec 6 points. Bevo occupe la neuvième place avec 5 points, Houten est dixième avec 4 points. Le dernier club belge, en l'occurrence, Sasja (2 points) est classé onzième tandis que les Lions occupent toujours la lanterne rouge sans la moindre unité au compteur.