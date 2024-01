La difficile reconversion des petites stations de ski des Pyrénées

Menacées par le manque de neige dû au réchauffement climatique, trois petites stations de ski des Pyrénées-Orientales se sont associées pour développer des activités toute l'année, mais leur projet est pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes et des écologistes.

Mais la société publique, qui compte aussi les stations du Cambre d'Aze et de Formiguères, a "déjà permis de maintenir l'activité" sur les trois sites, assure-t-il, décoiffé par le vent glacé qui dévale les pistes, près desquelles sont posés des canons à neige.

"Maintenant, on nous demande d'accélérer la diversification et on va prouver chaque année qu'on l'accélère", ajoute-t-il. Autour de lui, les skieurs sautent rapidement du télésiège pour se lancer dans la descente.

Outre des restaurants, des boutiques, de la randonnée ou du vélo en montagne, la diversification doit inclure d'autres propositions valables en toute saison, afin de ne pas miser que sur la neige, de moins en moins présente. Elles restent encore à définir.