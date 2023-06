La fédération internationale de boxe réplique au CIO qui ne veut plus la reconnaître

La fédération internationale de boxe (IBA) a réagi avec virulence à l'annonce du Comité international olympique (CIO), qui souhaite ne plus la reconnaître. L'IBA a qualifié cette décision de "répugnante" et "politique".

Le CIO souhaite révoquer la reconnaissance de la fédération de boxe, estimant qu'elle n'a pas réussi à remplir les conditions fixées pour assurer sa reconnaissance. Depuis près de quatre ans, le CIO a suspendu l'IBA - à l'époque Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) - la privant en mai 2019 de l'organisation des épreuves de boxe des JO 2020 de Tokyo avant de reconduire la même décision en juin dernier pour les JO 2024 de Paris, tout en maintenant les épreuves au programme.

L'IBA déclare qu'elle rejette toutes les accusations selon lesquelles la fédération aurait compromis la réputation du mouvement olympique et que toutes les recommandations du CIO ont été respectées et suivies. "Nous avons rendu l'IBA à nouveau transparente et propre et nos résultats ont été publiquement reconnus par des experts internationaux. Cependant, une seule organisation n'est pas intéressée par nos énormes progrès", a déclaré le président Umar Kremlev à l'adresse du CIO. "Nous sommes maintenant contraints d'exiger une enquête équitable par un tribunal compétent".