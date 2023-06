La fédération internationale d'escalade va réintégrer les Russes et les Bélarusses en 2024

La fédération internationale (IFSC) a annoncé lundi la réintégration à partir de 2024 et sous bannière neutre des grimpeurs russes et bélarusses, bannis depuis février 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Entrée au programme olympique aux JO 2020 de Tokyo et également prévue aux JO de Paris 2024, la discipline rejoint la dizaine de sports olympiques qui ont suivi la recommandation émise en mars par le Comité international olympique, au nom de la non-discrimination des sportifs et de la séparation entre sport et politique.

Mais si escrime, cyclisme ou judo avaient immédiatement autorisé un retour des Russes et Bélarusses, le comité exécutif de l'IFSC a seulement "engagé un processus pour la réintégration" des grimpeurs des deux pays "à partir de 2024", explique l'instance dans un communiqué.