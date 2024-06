La finale masculine du 400m pleine de promesses lundi avec Doom et Sacoor

Après les femmes, et avec quel succès avec la 3e médaille d'or de Nafi Thiam et la première en bronze de Noor Vidts, c'est au tour des Hercules des stades de s'attaquer aux dix épreuves du décathlon lundi à l'occasion de la quatrième journée des championnats d'Europe d'athlétisme de Rome.

Thomas Van der Plaetsen, champion d'Europe en 2016, rêve de signer un beau résultat avec l'espoir de pouvoir retrouver les Jeux cet été et oublier ceux de Tokyo qu'il avait quittés sur une grave blessure. Le jeune et prometteur Jente Hauttekeete vient acquérir de l'expérience.

Le trio du 1500m Ismael Debjani, Ruben Verheyden, Jochem Vermeulen voudra faire oublier la déception de celui du 800m qui n'a pas survécu au premier tour vendredi, et la malchance de celui du 3000m steeple qui a été contraint à l'abandon.

La session du matin s'achèvera avec les demi-finales du 400m haies dames. Hanne Claes y débutera son Euro. Paulien Couckuyt est passée par les préqualifications.

En soirée, sur le coup de 21h40, la Belgique espère vivre un grand moment à l'occasion de la finale masculine du 400m. Elle est riche de promesses avec la présence possible d'un duo de Tornados: Alexander Doom, le coureur le plus rapide de l'année présent à Rome, et Jonathan Sacoor, qui a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques en demi-finales, seront candidats au podium.