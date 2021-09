La flamme olympique sera allumée à huis clos à Olympie

(Belga) La flamme olympique des Jeux d'Hiver 2022 de Pékin sera de nouveau allumée à huis clos à Olympie, a annoncé le comité olympique grec mercredi.

"A cause de la situation liée à la pandémie de Covid-19, la cérémonie d'allumage se tiendra dans un respect strict du protocole sanitaire local. Le relais de la flamme olympique sur le territoire grec sera plus court que dans un passé récent", a expliqué le comité. La flamme des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin doit être allumée lors d'une cérémonie traditionnelle à Olympie le 18 octobre et sera amenée aux organisateurs chinois le 19 octobre au stade Panathénaïque à Athènes. Le comité a ajouté que la flamme olympique sera portée par quelques relayeurs à Olympie avant de traverser Athènes "Les deux cérémonies, à Olympie et au stade Panathénaïque se tiendront sans public et seulement devant des personnes accréditées à cause de la pandémie de Covid-19, a précisé le comité olympique grec. La flamme olympique des JO 2020 de Tokyo avait également été allumée sans spectateurs à Olympie en raison de la pandémie.