La France d'Emile Rousseaux débute avec un succès face à l'Estonie

La France, qui a grimpé de la 50e place au classement mondial pour atteindre le 18e rang aujourd'hui, depuis l'arrivée à sa tête d'Emile Rousseaux, jouera vendredi contre l'Espagne, dimanche contre la Finlande, le 21 août contre la Slovaquie et le 22 contre les Pays-Bas.

Les Yellow Tigers ont elles été versées dans le groupe A avec la Serbie, la Pologne, l'Ukraine, la Slovénie et la Hongrie et joueront tous leurs matches de poule à Gand. Elles débuteront contre la Hongrie jeudi à 20h00.

La Bulgarie a quant à elle écarté la Croatie en quatre sets, 23-25, 25-23, 25-20, 25-18. Elle partage donc la tête de la poule B avec l'Italie (3 points), devant la Bosnie (2 points) et la Suisse (1 point). Suivent sans point la Croatie et la Roumanie.

L'Estonie et l'Allemagne sont les deux autres pays-hôtes de cet Euro. La phase finale se jouera à Bruxelles et Florence avec les demi-finales et la finale au Palais 12.