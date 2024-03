La France se relance au pays de Galles après son partage contre l'Italie

Le XV de France s'est un peu rassuré en s'imposant largement face au pays de Galles (24-45)dimanche à Cardiff en clôture de la 4e journée du Tournoi des six nations de rugby.

Après leur déroute inaugurale face à l'Irlande (38-17), leur succès étriqué en Écosse (20-16) et leur nul chanceux devant l'Italie (13-13), les Bleus, qui ont inscrit cinq essais, affronteront l'Angleterre samedi prochain à Lyon pour la 5e et dernière journée.

Les hommes de Fabien Galthié ont pu s'appuyer sur des essais de Gaël Fickou (22e), Nolann Le Garrec (29e), George-Henri Colombe (65e), Romain Taofifenua (69e) et Maxime Lucu (80e). Ils ont aussi pu compter sur la réussite au pied de l'ouvreur et buteur Thomas Ramos, auteur de vingt points et nouveau recordman du nombre de transformations en équipe de France (64).