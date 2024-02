La France tenue en échec par l'Italie, qui a frôlé une victoire historique

La France a mené 10-3 à la pause, avec un essai de Charles Ollivon (6e), transformé par Thomas Ramos (7e) et une pénalité de Ramos (13e). Jonathan Danty a été exclu juste avant la pause pour un contact jugé dangereux sur Juan Ignacio Brex (40e). Dans la foulée, Martin Page-Relo a inscrit une pénalité pour l'Italie.

Ramos, sur pénalité, a redonné dix points d'avance aux Bleus. L'Italie a commencé sa remontée via une pénalité de Garbisi (60e). Un essai d'Ange Capuozzo (69e) et la transformation de Garbisi ont offert l'égalisation à l'Italie, avant la balle de match manquée par ce même Garbisi. Cela aurait été la première victoire italienne sur la France depuis 2013 et la toute première en terres françaises dans le Six Nations, auquel les Italiens participent depuis 2000. Le dernier succès de l'Italie en France remonte à un test match joué en 1997.