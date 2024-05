La Gantoise prolonge à nouveau son titre en partageant 2-2 avec Braxgata en finale retour

Fee Van Den Abeele, d'un tir de revers (30e), a permis aux joueuses de Kevan Demartinis de mener au score, se forgeant ainsi un avantage de trois buts sur les deux duels. Les Anversoises ont été récompensées de leur effort dans le 3e quart-temps sur une égalisation d'Astrid Vandermeiren (46e), mais l'espoir fut de courte durée puisqu'Astrid Bonami, deux minutes plus tard, a trompé Elena Sotgiu d'un petit lob (48e). En fin de partie, Shaunda Ikegwuonu a rétabli l'égalité en fixant le score à 2-2, mais trop tard pour encore résorber le retard de deux buts.

La Gantoise avait terminé la saison régulière première avec 19 victoires et 3 défaites, inscrivant 80 buts pour 23 encaissés. En demi-finales le week-end dernier, le club gantois avait éliminé le Waterloo Ducks, tandis que les Boomoises avaient pris le meilleur sur le Dragons. Déjà titré à cinq reprises en 2006, 2009, ainsi qu'en 2021, 2022 et 2023, le club de la Noorderlaan ajoute ainsi une 6e couronne nationale à son palmarès et défendra la Belgique avec le Braxgata lors de la prochaine campagne d'EHL.