La Gantoise quasi assurée des playoffs après son succès 4-0 sur le Racing

Si le Léopold, vainqueur 1-2 à l'Herakles, et le Dragons 1-5 au Daring, sont déjà mathématiquement assurés de leur qualification aux playoffs pour le titre, La Gantoise et le Waterloo Ducks restent eux les mieux placés pour les accompagner, dimanche, au terme de la 18e journée de l'ION Hockey League.

Alors qu'il reste quatre rencontres et 12 points à prendre avant la fin du championnat régulier, les Gantois de Pascal Kina ont en effet pris la mesure 4-0 du Racing, champions sortants et récents médaillés de bronze de l'édition 2023 de l'Euro Hockey League (EHL).

Les Buffalos, qui ont de leur côté terminé 5e de l'EHL, ont ouvert la marque via un pc d'Antoine Kina (15e), avant d'accentuer leur avance et la porter à 3-0 au repos avec des nouveaux buts de Timothée Clement (24e) et Roman Duvekot (33e). Ce dernier signait un doublé en fixant le score à 4-0 dans le 3e quart-temps (47e).