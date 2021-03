La Gantoise subit son 3e revers de rang, l'Orée et le Watducks se neutralisent

(Belga) La Gantoise s'enlise dans une spirale négative après avoir subi sa 3e défaite consécutive depuis la reprise de la Belgian Men Hockey League. Pour la 3e journée du groupe B des play-offs, les hommes de Pascal Kina, qui avait dominé le 1er tour en restant invaincus, se sont cette fois inclinés 4-1 dimanche au Dragons après des revers contre le Léopold et au Racing lors des 2 semaines précédentes. Le Léo reste donc leader de ce groupe tandis que le Waterloo Ducks, 1er de la poule B, et l'Orée, 2e, se sont neutralisés (4-4).

A Brasschaat, le Dragons s'est bien relancé face à La Gantoise dans la course aux demi-finales grâce à un triplé d'Henri Raes (11e, 28e et 68e) et à Lucas Martinez (65e). Seul Leandro Tolini (32e, pc) a réussi à sauver l'honneur pour les Gantois, qui voient les Anversois revenir à 1 point d'eux au classement à 3 matchs de la fin des play-offs. Le Léopold, vainqueur 2-1 du Racing, avec à nouveau des buts de Tom Boon (2x), demeure en tête du groupe A avec 22 unités, devant Gand (18), Dragons (17) et le Racing (12) dont les espoirs de demi-finales se sont envolés. Dans la poule B, le Waterloo Ducks, auteur d'un partage 4-4 à l'Orée, a assuré mathématiquement sa qualification pour les demies. Les Woluwéens, menés de 2 buts à un quart d'heure du terme, ont inscrit le but égalisateur à la dernière minute via leur capitaine Philippe Simar. Eux aussi gardent ainsi intact leurs espoirs de qualification. Car même si le Beerschot est venu à bout 4-1 de Louvain dans l'autre rencontre du groupe, l'Orée conserve 6 points d'avance sur les Ours anversois, alors qu'il n'en reste plus que 9 à gagner. Le Watducks compte désormais 23 unités, devant l'Orée (20), le Beerschot (14) et Louvain (11). En play-downs pour éviter la 3 fauteuils de descendants, l'Herakles a perdu sa 1ère place en partageant 3-3 avec le Daring, au profit du Braxgata, victorieux 5-1 de l'Old Club. L'Antwerp, facile vainqueur 6-0 de Namur, s'est lui bien relancé dans son opération sauvetage qu'il disputera vraisemblablement avec le Daring dans les 7 rencontres à suivre. Au classement, le Braxgata de Loïck Luypaert conduit la poule avec 14 points, devant l'Herakles (13), le Daring (10), l'Antwerp (9), tandis que l'avenir de Namur (3) et l'Old Club (1) s'assombrit de plus en plus. (Belga)