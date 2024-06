La Grande-Bretagne prend sa revanche 3-1 sur des Red Lions peu en forme à Amsterdam

Les Red Lions ont perdu 3-1 leur 15e et avant-dernier match de Hockey Pro League face à la Grande-Bretagne, jeudi à Amsterdam. Les Britanniques, battus par les champions olympiques sur le même score dimanche à l'aller, peuvent encore tenter de monter sur le podium, alors que la Belgique peut, au mieux, viser une 5e place dans cette 5e édition de la compétition qui se clôturera dimanche avec le duel des Belges contre les Néerlandais (15h00), à Amstelveen.

Sans Arthur Van Doren et Florent Van Aubel, toujours laissés au repos, et Loic Van Doren au goal, la Belgique (FIH-3) a directement subi un pressing haut des Britanniques (FIH-2), avec à la clé un but d'ouverture de Zachary Wallace (3). A nouveau en souffrance, comme mardi lors de la défaite 3-1 face aux Pays-Bas, les Belges ont encaissé un 2e goal, sur pc, des œuvres de Sam Ward (20e). Reprenant du poil de la bête en fin de 2e quart-temps, Alexander Hendrickx a transformé le 2e pc belge (22e), pour atteindre la mi-temps sur le score de 1-2. Éprouvant à nouveau des difficultés à s'approcher du cercle adverse, les hommes de Michel van den Heuvel ont subi le jeu en 2e mi-temps, Ward fixant le score à 3-1 en fin de match (58e).

Au classement, l'Australie, leader avec 34 points (en 16 matchs), ne peut plus être rattrapée que par les Pays-Bas, provisoirement avec 30 unités (en 14 matchs). L'Argentine est 3e avec 29 points (16 matchs), devant la Grande-Bretagne (28 points en 15 matchs), l'Inde (24 points en 16 matchs) et la Belgique qui reste bloquée à la 6e place (22 points en 15 matchs).