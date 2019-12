La joueuse de football Megan Rapinoe personnalité sportive 2019 pour Sports Illustrated

(Belga) Une semaine après avoir obtenu le Ballon d'Or, le plus important prix individuel du football, l'Américaine Megan Rapinoe a été choisie lundi comme Personnalité sportive de l'année 2019 par le prestigieux magazine sportif américain Sports Illustrated.

Connue pour son engagement dans la lutte pour les droits des LGBT et l'égalité homme-femme, Rapinoe, 34 ans, a remporté la Coupe du monde en juin avec l'équipe des USA. La milieu de terrain aux cheveux violets a été la grande vedette du tournoi au terme duquel elle a été désignée meilleure joueuse après en avoir été la meilleure buteuse (6 buts). "Ce fut une décision facile. C'est une force de la nature sur et en dehors du terrain, une joueuse de football pionnière qui prouve tous les jours qu'une athlète socialement consciente peut avoir une voix forte et puissante en 2019", a commenté Steve Cannella le co-rédacteur en chef de Sports Illustrated. Rapinoe succède au palmarès à l'équipe de basket des Golden State Warriors. La dernière femme choisie fut la joueuse de tennis Serena Williams en 2015. (Belga)