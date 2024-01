La Kényane Edinah Jebitok s'impose dans le cross dames à Hannut

Edinah Jebitok s'est imposée chez les dames dans la 4e des cinq manches de la CrossCup, dimanche à Hannut. La Kényane, en tête dès le début de course, l'a emporté au terme des 9 km du parcours (six tours de circuit) devant sa comaptriote Pamela Kosgei, 2e à 39 secondes, et la Britannique Megan Keith, 3e à 47 secondes.