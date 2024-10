La Kenyane Emmaculate Anyango, 2e meilleure performeuse sur 10 km, suspendue

Elle fait face à une mesure disciplinaire et est interdite de participation à toute compétition ou activité d'athlétisme jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Elle encourt jusqu'à quatre ans de suspension, selon le code de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

L'athlète de 24 ans, également médaillée d'argent du 3.000 m aux Championnats d'Afrique des moins de 20 ans en 2019, a été contrôlée positif à la testostérone et l'érythropoïétine (EPO), a indiqué l'AIU sur son site internet, sans préciser la date du test.

Emmaculate Anyango est devenue en janvier la deuxième athlète féminine à passer sous la barre des 29 minutes (28:57), lors du 10 km de Valence (Espagne) remportée par sa compatriote Agnes Jebet Ngetich en pulvérisant le record du monde de la discipline (28:46).

Le Kenya a investi massivement et refondé son agence antidopage (ADAK) pour redorer son image après une série de scandales de dopage qui ont failli le faire bannir des Jeux olympiques de Rio en 2016, et lui ont valu d'être déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Quelque 78 athlètes ont été sanctionnés au cours des trois dernières années.