La liste des nommés pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-2022

(Belga) La liste des nommés dans les différentes catégories pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-2022, dont les gagnants seront connus début octobre:

* Joueur de l'année FIH: - Dames : Felice Albers (P-B), María José Granatto (Arg), Frédérique Matla (P-B), Agustina Gorzelany (Arg), Georgina Oliva (Esp) - Messieurs : Arthur de Sloover (BEL), Harmanpreet Singh (Ind), Niklas Wellen (All), Thierry Brinkman (P-B), Tom Boon (BEL) * Gardien de but de l'année - Dames: Savita (Ind), Josine Koning (P-B), Belén Succi (Arg), Jocelyn Bartram (Aus), Phumelela Mbande (AfS) - Messieurs : Loic van Doren (BEL), PR Sreejesh (Ind), Pirmin Blaak (P-B), Arthur Thieffry (Fra), Alexander Stadler (All) * Etoile montante de l'année (espoirs): - Dames : Charlotte Englebert (BEL), Luna Fokke (P-B), Mumtaz Khan (Ind), Jip Dicke (P-B), Amy Lawton (Aus) - Messieurs : Miles Bukkens (P-B), Timothée Clément (Fra), Sanjay (Ind), Pau Cunill (Esp), Rizwan Ali (Pak) * Entraîneur de l'année: - Équipe féminine : Janneke Schopman (P-B) Equipe Inde, Jamilon Mülders (All) Equipe Pays-Bas, Katrina Powell (Aus) Equipe Australie, Raoul Ehren (P-B) Equipe Belgique, Adrian Lock (Ang) Equipe Espagne - Équipe masculine : Jeroen Delmee (P-B) équipe Pays-Bas, Michel van den Heuvel (P-B) équipe Belgique, Graham Reid (Aus) équipe Inde, Garreth Ewing (AfS) équipe Afrique du Sud, Frédéric Soyez (Fra) équipe France. (Belga)