La maire de Paris aux Parisiens: "Ne partez pas pendant les JO!"

"On va vibrer ensemble. Paris va être magnifique! Ne partez pas cet été, ne partez pas, ce serait une connerie, cela va être incroyable!", a-t-elle lancé depuis le parquet de cette nouvelle salle, propriété de la mairie de Paris, et qui compte 8.000 places en configuration basket.

"C'est un peu le début du commencement de la magie des JO", s'est-elle enthousiasmée.

Elle aussi présente dimanche, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra a de son côté vanté "l'élan que les JO peuvent donner à des transformations", en allusion au quartier de la Chapelle, un des plus déshérités de Paris. Pendant les JO, ce sont les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique qui s'y dérouleront.

Entre le 26 juillet et le 11 août, les Jeux olympiques vont notamment engendrer de nombreuses restrictions de circulation dans la ville, où doutes et interrogations subsistent sur l'organisation de l'événement et les contraintes qu'il va susciter, moins de six mois avant le début des épreuves.