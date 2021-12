La Nouvelle-Calédonie, précieux filon du rugby français

La Nouvelle-Calédonie, qui se prononcera dimanche par référendum sur son indépendance, est pour le rugby français, avec ses joueurs taillés pour le combat, un filon de mieux en mieux exploité après avoir été longtemps oublié.

Submergé par l'émotion d'une première victoire contre les All Blacks et du souvenir de son père tragiquement disparu il y a quelques années, le talonneur du XV de France Peato Mauvaka a effectué à l'issue du match, le 20 novembre dernier, un tour d'honneur vibrant, le drapeau bleu-blanc-rouge fièrement brandi face aux tribunes du Stade de France.

A quelques semaines d'un scrutin décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'image aurait pu renfermer un message politique, mais il fallait plutôt y lire la fierté d'un garçon de 24 ans, auteur de deux essais ce soir-là, arrivé à l'un des sommets de son sport au bout d'un long périple.

Né à près de 17.000 kilomètres de Saint-Denis, sur un "caillou" isolé de l'océan Pacifique, Mauvaka n'avait pas encore 15 ans lorsqu'il a débarqué en métropole dans le cadre d'un partenariat noué en 2012 entre le puissant Stade toulousain et son club de la banlieue de Nouméa, l'URC Dumbéa.

"L'idée était de créer un centre de formation sur place pour faire rentrer les joueurs dans les contraintes de la vie métropolitaine", explique à l'AFP Philippe Rougé-Thomas, ex-dirigeant toulousain à l'origine de cette collaboration, avec l'ancien pilier professionnel Abraham Tolofua.

"Leurs qualités naturelles sont indéniables", poursuit Rougé-Thomas, aujourd'hui en charge de la formation à la Fédération française de rugby (FFR). "Mais il faut les habituer à rentrer dans un certain cadre. Les exigences du haut niveau, qu'on soit Calédonien ou métropolitain, sont les mêmes partout: respect des horaires, travail, hygiène de vie..."

La liaison Dumbéa-Toulouse a bien fonctionné. Outre Mauvaka, deux autres membres de l'effectif professionnel du champion de France en titre en sont issus: les piliers Paulo Tafili et Rodrigue Neti, sélectionné à deux reprises chez les Bleus l'an dernier.

Inspirée par cette réussite, la FFR a mis en place en 2017 un pôle espoirs en Nouvelle-Calédonie afin de structurer la filière et de mieux tirer profit de potentiels physiques hors normes ayant longtemps échappé aux radars fédéraux.

- Le clan "Tao" -

Les frères Willy et Jean-Jacques Taofifenua avaient pourtant donné dès les années 1990 un aperçu de ce qu'étaient capables de faire les colosses calédoniens, originaires d'un autre territoire français du Pacifique, Wallis-et-Futuna.

"Nous, sans faire de musculation, on a déjà le physique. Il faut juste le travailler, le polir. Et ça ne se fait pas en un jour", témoigne Jean-Jacques, l'un des "mammouths" du FC Grenoble.

"Beaucoup de bons joueurs polynésiens passent encore entre les mailles du filet", ajoute-t-il. "Ils ont besoin d'éducateurs compétents et d'un cadre, car pour eux le rugby est d'abord un loisir".

Le clan Taofifenua, dont les ramifications semblent aussi nombreuses qu'inépuisables, a déjà fait à lui seul beaucoup pour le rugby français, avec plusieurs internationaux et d'autres joueurs promis à le devenir.

L'arbre généalogique comprend notamment les frères Sébastien (pilier à Lyon) et Romain Taofifenua (deuxième ligne à Lyon), et leurs cousins, plus ou moins proches, Donovan Taofifenua (ailier du Racing 92), Sébastien Vahaamahina (deuxième ligne à Clermont), Christopher (pilier à Toulon) et Selevasio Tolofua (troisième ligne à Toulouse).

"C'est une fierté de représenter la famille, nos origines, mais aussi la France", affirme Jean-Jacques, le père de Donovan, conscient du risque de déracinement pour les jeunes Calédoniens venant tenter leur chance en métropole.

"Ils sont encore mineurs quand ils partent, sans leurs proches autour d'eux", note-t-il. "Certains sortent du lot, mais 80% ne réussissent pas. Il faut que les clubs, même si ce n'est pas leur vraie famille, les accueillent dans un esprit familial. C'est très important chez nous".