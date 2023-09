La Nouvelle-Zélande écrase l'Italie et entrevoit les quarts

Grâce à ce large succès bonifié, les All Blacks reprennent la deuxième place à leurs adversaires du soir, avec dix points, comme les Italiens, et trois points derrière la France, avant la dernière journée du groupe A qui verra les All Blacks affronter l'Uruguay jeudi et l'Italie défier la France vendredi.

Les Néo-Zélandais n'ont laissé aucun espoir à une faible Italie, se détachant très rapidement pour empocher le point du bonus offensif après seulement 22 minutes et inscrire au total 14 essais.