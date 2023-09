La Nouvelle-Zélande se relance avec un large succès sur la Namibie

Les 'All Blacks' ont inscrit six essais en première période (38-3), par Cam Roigard (2e, 7e), Damian McKenzie (20e, 39e), Leicester Fainga'anuku (25e) et Anton Lienert-Brown (35e), s'assurant déjà le bonus offensif.

Ethan de Groot (48e), Dalton Papali'i (54e), David Havili (58e), Caleb Clarke (67e) et Rieko Ioane (77e) ajoutaient cinq essais en secondes période. Damian McKenzie réalisaient huit transformations.