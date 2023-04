La paire Clark-Hossler toujours en tête du Zurich Classic, Detry-Perez passent le cut

Le duo américain Wyndham Clark-Beau Hossler a conservé la tête au Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, vendredi à l'issue du deuxième tour, lors duquel Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont rendu une carte record. Thomas Detry son équipier français Victor Perez ont quant à eux passé le cut du seul tournoi du PGA Tour qui se joue par équipe de deux (foursome).

Clark et Hossler ont notamment réussi cinq birdies pour signer une carte de 67 (-16 au total) et devancer d'un coup leurs poursuivants, le duo Doc Redman-Sam Ryder et la paire Im Sung-jae-Keitch Mitchell.

A deux coups des leaders, Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont clos un 2e tour record avec une carte de 63, soit neuf coups sous le par, de quoi faire tomber l'ancien meilleur score, 65, établi en 2019 par Jon Rahm et Ryan Palmer.