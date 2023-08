La patineuse de shorttrack Alexandra Danneel arrête le sport de haut niveau

La patineuse de shorttrack Alexandra Danneel, 28 ans, a annoncé via son compte Instagram qu'elle arrêtait le sport de haut niveau. Elle faisait partie de l'équipe de relais mixte, deuxième aux Championnats d'Europe de Gdansk en janvier.

"Les six années où j'ai patiné à un haut niveau ont été formidables. Le moment est venu de prendre un peu de recul. "Je continue à patiner en mode tourisme", a avancé la patineuse avant d'expliquer que la combinaison travail, sport de haut niveau et voyages est devenue trop difficile et qu'elle a choisi de travailler comme coach de carrière. "L'employeur est flexible, mais bien sûr, pas à l'infini."

L'équipe nationale de shorttrack séjourne à Montréal depuis le 5 août. Le groupe du sélectionneur Ingmar van Riel s'y entraîne avec les meilleurs Canadiens jusqu'à la fin du mois d'octobre. Auparavant, la sélection, avec Danneel et d'autres, s'était rendue à Salt Lake City.