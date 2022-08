La patineuse de vitesse Isabelle Van Elst peut officiellement concourir pour la Belgique

(Belga) Isabelle Van Elst a reçu cette semaine l'autorisation de l'Union internationale de patinage pour représenter la Belgique. La patineuse de 24 ans a la double nationalité belge et néerlandaise. Elle explique que ses chances pour une qualification aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 seront plus grandes avec la Belgique. "Je vois que le niveau en Belgique s'améliore de plus en plus et j'aimerais y contribuer", déclare Van Elst sur le site de la Fédération royale belge de patinage de vitesse.

Van Elst a commencé le patinage à l'âge de cinq ans et ces dernières années, ses performances n'ont fait que s'améliorer. Elle a récemment participé à une course de Coupe du monde avec l'équipe Jumbo-Visma au côté de la championne du monde Jutta Leerdam. Ses meilleurs temps sont 38.03 sur le 500 m et 1:15.58 sur le 1 000 m. C'est mieux que les records belges actuels détenus par Sandrine Tas en 38.66 et 1:16.46. Van Elst s'entraîne actuellement avec l'équipe norvégienne de patinage. Elle connaît bien l'entraîneur norvégien Bjarne Rykkje, avec qui, elle collabore depuis longtemps. La jeune patineuse vit à Amsterdam et étudie l'histoire de l'art.