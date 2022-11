La patinoire où s'entraînent les meilleurs Belges est menacée par le prix de l'énergie

(Belga) La hausse du coût de l'énergie menace la patinoire artificielle couverte Thialf à Heerenveen, aux Pays-Bas. Par conséquent, la tenue des championnats du monde de patinage (par distances), qui doivent y avoir lieu en mars 2023, est remise en question. Thialf est le centre d'entraînement des patineurs néerlandais en vitesse, en shorttrack et en patinage artistique, mais les meilleurs patineurs belges comme Bart Swings, Sandrine Tas, Mathias Vosté et Hanne et Stijn Desmet s'y entraînent aussi quotidiennement.

La direction de Thialf réclame au moins un million d'euros du gouvernement néerlandais pour couvrir les coûts énergétiques. C'est ce qu'indique une lettre adressée à la Chambre des représentants. À partir du 1er janvier 2023, les coûts passeront de 800 000 à deux millions d'euros. Or, la patinoire n'est pas en mesure de payer cette somme. Depuis la construction d'un toit pour la patinoire en 1986, Thialf est en proie à des problèmes financiers. Plusieurs interventions du gouvernement ont été nécessaires pour en éviter la faillite. Le dernier sauvetage a eu lieu en 2021, lorsque l'État a accordé à Thialf un million d'euros. La ville d'Heerenveen et la province de Frise sont propriétaires de Thialf. Elles ont investi plusieurs millions dans la modernisation du stade ces dernières années et affirment être à court de fonds.