La Pologne rejoint l'Allemagne en finale, la Belgique contre l'Autriche pour le bronze

Les Allemands tenteront d'empocher un 17e titre depuis la création du tournoi en 1974. Ils sont déjà assurés de réussir la performance de décrocher une 20e médailles en 21 éditions (16 en or, 2 en argent et 1 en bronze jusqu'ici). Les Indoor Red Lions chercheront eux à obtenir une 3e médaille, après 2 en argent, en 1976 à Arnhem aux Pays-Bas et plus récemment en 2018 à Anvers.