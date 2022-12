La première descente de Beaver Creek annulée à cause de la météo

(Belga) La première descente de Coupe du monde hommes de ski alpin prévue à Beaver Creek (Colorado) vendredi est annulée en raison des mauvaises conditions météo, ont annoncé les organisateurs.

"En raison de la météo actuelle avec un vent fort et des chutes de neige, et face aux prévisions pour la journée, le jury et les organisateurs ont décidé d'annuler la descente du jour", écrit la Fédération internationale de ski (FIS) dans un communiqué. La FIS ne précise pas si la course sera reprogrammée plus tard dans la saison. Une autre descente est au programme à Beaver Creek samedi, avant un super-G dimanche. C'est déjà la neuvième course du circuit mondial de ski alpin annulée depuis le lancement de la saison, six à cause du manque de neige et trois à cause du mauvais temps. Une seule des neuf courses a déjà été reprogrammée. (Belga)