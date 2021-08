Les propos injurieux du journaliste Eddy Demarez à l'encontre des Belgian Cats samedi lors de la retransmission sur le Facebook Live de Sporza ont été vivement condamnés sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Parmi les réactions, on retrouve celle de la joueuse des Red Flames Justine Vanhaevermaet, qui a partagé samedi soir une lettre ouverte sur Twitter.

"C'est dégoûtant et du plus bas niveau", a déclaré la joueuse du club norvégien LSK Kvinner. "On y débat du caractère sexy des Cats et même certaines joueuses ont été personnellement attaquées. Le fait que quelqu'un de la VRT fasse de telles déclarations montre une fois de plus ce à quoi nous, les athlètes féminines de haut niveau, devons faire face fréquemment. Nous avons tous entendu des centaines de fois ces nombreux préjugés et ces remarques désobligeantes."

"J'aime parler en nous. Nous, en tant que footballeuses, nous nous sentons liées avec les Cats. Nous faisons les même sacrifices, partageons la même passion pour notre sport, menons le même combat pour l'égalité. Nous le faisons pour l'amour du sport, soyez-en conscients. Nous ne bénéficions pas des mêmes aménagements que nos collègues masculins, nous ne gagnons pas autant d'argent."

"Nous faisons cela parce que nous aimons notre sport" a-t-elle poursuivi. "Nous voulons être une source d'inspiration pour les jeunes filles qui peuvent dire à leurs parents : voilà ce que je veux être."

If you can see it, you can be it.

"Pour nous, l'adage "if you can't see it, you can still be it" s'applique toujours. Ce que les Cats ont montré et réalisé ces derniers temps est inestimable. Elles ont ouvert la voie, d'une manière merveilleuse. Le fait qu'une grande partie de Belgique ait sympathisé avec les Cats me fait rêver".

Les Belgian Cats ont également réagi samedi avec colère sur Twitter. L'agence de marketing sportif de plusieurs joueuses Max Agency a publié une réaction sur Facebook. "Il est écoeurant de voir qu'aujourd'hui encore, des dommages humains incommensurables peuvent être causés à ces joueuses et à leurs familles."

Le ministre flamand des médias Benjamin Dalle (CD&V) a indiqué sur Twitter que "ces propos homophobes et offensants n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux."

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a "pris acte" de ces déclarations. "Ces déclarations ne sont clairement pas en accord avec les valeurs du COIB, de l'équipe belge et du mouvement olympique", avait indiqué le COIB dans un bref communiqué.