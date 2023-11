La saison de ski débute doucement dans les Alpes, douchées par les intempéries

La neige, mais aussi la pluie... Quelques stations de ski, pour la plupart en haute altitude, vont "pré-ouvrir" leurs domaines ce week-end, composant avec les caprices de la météo après un épisode d'intempéries dans les Alpes du Nord.

Situées en partie à plus de 2.000 mètres d'altitude, les stations de Tignes et Val Thorens vont ouvrir partiellement leurs pistes aux skieurs. Côté ski nordique, Bessans a ouvert dès le 4 novembre, et les Saisies s'apprêtent à en faire de même samedi sur un petit tronçon de piste, grâce à la technique du "snowfarming" (de la neige stockée depuis l'hiver précédent).