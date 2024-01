La saison européenne d'Ostende prend fin aux portes du top 16

Pour la quatrième fois alignés dans une 3e manche de play-in, les expérimentés champions de Belgique n'ont pas réussi à écarter l'Hapoel Holon qui évoluait pourtant loin de ses bases. En effet, la rencontre délocalisée à Szombathely en Hongrie en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient a rapidement vu le club israélien prendre l'ascendant (10e: 24-14).

Emmené par son homme de fer, Pierre-Antoine Gillet (13 points en 40 minutes de jeu), Ostende s'est non seulement accroché (repos: 38-32) mais est même passé en tête à l'entrée du dernier quart (32e: 55-58) en dépit de la surveillance rapprochée dont faisait l'objet Khalil Ahmad (13 point) et Damien Jefferson (23 points). La réaction d'Holon est venue des Américain Justin Smith (28 points, 9 rebonds) et C.J.Harris (16 points) alors qu'Ostende connaissait un passage à vide en fin de rencontre.