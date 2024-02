La sélection de Jacques Borlée et Carole Bam pour le 4x400 mètres sans surprise

La sélection belge pour les championnats du monde d'athlétisme de Glasgow, du 1er au 3 mars est désormais officielle. Seuls les noms des athlètes des relais étaient encore inconnus et ils ont été dévoilés par Jacques Borlée et Carole Bam jeudi, sans surprise.

Les cinq Belgian Cheetah à Glasgow seront Cynthia Bolingo, Helena Ponette, Naomi Van Den Broeck, Camille Laus et Imke Vervaet. Pour les Tornados courront les frères Kevin et Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Christian Iguacel et Alexander Doom. Ce dernier sera aussi aligné en individuel sur le 400 mètres. Tibo De Smet, le deuxième Belge le plus rapide de l'année sur 400 mètres, n'est pas officiellement désigné mais sera tout de même présent à Glasgow pour prendre part au 800 mètres et peut donc encore être appelé.

En dehors des relayeurs, la sélection comprend quinze athlètes qui prendront part à la compétition individuellement: Rani Rosius (60m), Delphine Nkansa (60m), Yanla Ndjip-Nyemeck (60m haies), Elise Vanderelst (1.500m), Noor Vidts (pentathlon), Michael Obasuyi (60m haies), Elie Bacari (60m haies), Alexander Doom (400m), Tibo De Smet (800m), Eliott Crestan (800m), Thomas Vanoppen (1500m), John Heymans (3000m), Ben Broeders (saut à la perche), Thomas Carmoy (saut en hauteur) et Jente Hauttekeete (heptathlon).