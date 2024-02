La société belge Caviar produit à nouveau une publicité pour le Super Bowl

Dans le "teaser" du spot qui sera diffusé pendant l'événement, on aperçoit l'ancien footballeur David Beckham, l'ancienne membre des Spice Girls Victoria Beckham, les acteurs de "Friends" Jennifer Aniston et David Schwimmer, ainsi que le chanteur Usher.

Caviar a déjà réalisé des publicités pour le Super Bowl, avec quatre spots par édition ces deux dernières années et même sept en 2016. Cette fois, la plateforme de livraison de repas Uber Eats a fait appel à la maison de production belge.

Fondée en 2005, la société de production Caviar possède des bureaux à Bruxelles, Londres, Paris et Los Angeles. Elle est connue en Belgique notamment pour le film "Rebel" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah ainsi que pour les séries télévisées "Tabula Rasa" et "Clan".