La star américaine Brittney Griner pas retenue pour les qualifications de basket à Anvers

Les Américaines, championnes du monde 2022 et sur une série de sept titres olympiques consécutifs, sont déjà qualifiées pour les Jeux de Paris (26 juillet - 11 août), mais participent tout de même aux fenêtres internationales de qualification.

Griner faisait partie d'un groupe de 18 joueuses réunies en camp d'entraînement à Brooklyn de vendredi à dimanche. Douze basketteuses, dont la star du New York Liberty Sabrina Ionescu, ont été conservées pour disputer un mini tournoi de qualification olympique à Anvers de jeudi à dimanche face à la Belgique, au Nigeria et au Sénégal.

Grinner avait été arrêtée en février 2022 en Russie en possession d'une vapoteuse et de liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie, puis condamnée à neuf ans de prison. Elle avait été libérée en décembre 2022 lors d'un échange de prisonniers.

A 33 ans, cette figure de la communauté LGBT+, joueuse de l'équipe WNBA du Phoenix Mercury, neuf fois All-Star et double championne olympique (2016 et 2021), avait prévenu qu'elle ne jouerait plus jamais à l'étranger sauf pour une éventuelle sélection aux JO.