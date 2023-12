La stard du basket LeBron James déplore la place "stupide" des armes à feu aux Etats-Unis

"Mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres aimés. Ca fait écho à ce dont j'ai déjà parlé, à propos des armes à feu en Amérique, c'est un sujet qui nécessiterait une bien plus longue discussion... On en revient toujours à la même histoire, les mêmes débats à chaque fois que ça arrive, et ça continue d'arriver", a souligné le basketteur star des Los Angeles Lakers en conférence de presse.

Mercredi, à mi-journée, un tireur a ouvert le feu et fait trois morts sur le campus de l'Université du Nevada à Las Vegas, trois kilomètres à l'ouest de la T-Mobile arena où quatre équipes NBA sont arrivées dans la journée pour préparer le final-4 de la Coupe NBA. L'auteur présumé de la fusillade est décédé.