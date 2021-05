La Sud-Coréenne Hyo Joo Kim, 25 ans, gagne le HSBC World Championship, son 4e titre LPGA

(Belga) Grâce à une dernière carte de 64, la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim a remporté le HSBC World Championship, une prestigieuse épreuve de golf du circuit LPGA dotée de 1,6 million de dollars, dimanche à Sentosa à Singapoure.

Hyo Joo Kim, 25 ans, aura réussi un sans-faute lors de son 4e et dernière parcours avec huit birdies à la clé pour devancer d'un coup l'Australienne Hannah Green et de deux coups un trio composé de la Thaïlandaise Patty Tavatanakit, victorieuse de l'ANA Inspiration, le premier majeur de la saison, d'une autre golfeuse sud-coréenne Inbee Park, lauréate de ce tournoi à deux reprises en 2025 et 2017, ainsi que de la Chinoise Xiyu Lin. Hyo Joo Kim, rookie de l'année en 2015, 9e mondiale et victorieuse notamment de l'Evian Masters en 2014, le 5e tournoi Majeur du circuit, ajoute une 4e victoire dans un tournoi LPGA à son palmarès et un 18e succès à sa carrière, empochant au passage 240.000 dollars. - Classement final (par 72): 1. Hyo Joo Kim (Cds) 271=67-68-72-64 -17 2. Hannah Green (Aus) 272=71-66-66-69 3. Patty Tavatanakit (Tha) 273=70-70-68-65 . Inbee Park (CdS) 273 64-69-70-70 . Xiyu Lin (Chn) 273= 67-68-67-71 6. So Yeon Ryu (CdS) 276=67-69-70-70 7. Carlota Ciganda (Esp) 277=69-67-73-68 . In Gee Chun (CdS) 277=71-69-66-71 . Lydia Ko (CdS) 277=69-68-69-71 . Gaby Lopez (Mex) 277=68-71-65-73 (Belga)