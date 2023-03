La Sud-Coréenne Ko Jin-young réussit le doublé à Singapour

Ko, 27 ans, a rendu une dernière carte de 69, 3 sous le par, après quatre birdies et un bogey. Avec son total de 271, 17 sous le par, elle devance de deux coups l'Américaine Nelly Korda et s'offre un 25e tournoi dans sa carrière. La Japonaise Ayaka Furue et les Américaines Danielle Kang et Allisen Corpuz se partagent la troisième place à trois coups.