La Sud-Coréenne Ko Jin-young toujours en tête de la Founders Cup après le 3e tour

Avec une troisième journée ponctuée en 69 coups, la Sud-Coréenne Ko Jin-young a renforcé sa position de leader de la Founders Cup, le tournoi du circuit nord-américain LPGA, doté de 3 millions de dollars, à l'issue du 3e tour sur le parcours de Mountain Ridge à West Caldwell, samedi dans le New Jersey.

La jeune femme de 26 ans originaire de Séoul, qui a remporté plus tôt cette saison le Volunteers of America et le Cambia Portland Classic, a joué deux coups sous le par samedi après avoir réalisé quatre birdies pour deux bogeys. La double lauréate d'un Majeur a quatre coups d'avance sur un quatuor de golfeuses composé de sa compatriote Ryu So-yeon, des Américaines Elizabeth Szokol et Lindsey Weaver ainsi que de la Philippine Yuka Saso. L'Américaine Nelly Korda, championne olympique et N.1 mondiale, partage la 6e place à 6 coups de la tête.